Wyniki Agory. Zły kwartał wydawcy Wyborczej. Nawet kina nie zarabiają

Fakt, że rządzi Prawo i SprawiedliwośćSprawiedliwość ewidentnie nie działa korzystnie na rezultaty Agory. Choć problemy firma ma od 2012 roku, to od 2016 roku można mówić już o załamaniu wyników. Choć wyprzedaje majątek i inwestuje w sieć kin, to zyski się nie poprawiają.

Grupa Agora straciła w drugim kwartale 6,2 mln zł i jest to drugi kwartał z rzędu na minusie. I to mimo wzrostu przychodów o 4,5 proc., przy rosnącym o 2 proc. rok do roku rynku reklamowym. Tyle że rynek rośnie akurat głównie w internecie (+8 proc. rok do roku w drugim kwartale), gdzie Agora nie ma silnej pozycji.

Internet, radio i działalność drukarska Agory pogorszyły rezultaty. W przypadku radia nie pomógł nawet 4,1 mln zł udziału w zysku nadawcy Radia Zet.

Zobacz też: To już pewne. Sławomir Neumann pozywa TVP

Wyborcza szuka dna

Rozpowszechnianie płatne "Gazety Wyborczej" spadło w lipcu poniżej 90 tys., czyli ponad 8 proc. rok do roku. Sprzedaż kioskowa zeszła poniżej 80 tys. Poszukiwanie dna niegdysiejszego okrętu flagowego Agory trwa i wydaje się, że to nie jest jeszcze ostatnie słowo rynku.

Traci cała prasa drukowana, z czego może cieszą się ekolodzy, bo mniej wycinane są lasy, ale dla Agory to poważny problem. Ratunkiem są cyfrowe subskrypcje Wyborcza.pl, które doszły już do 193 tys., czyli w ciągu półrocza przybyło ich 22,5 tys. Gdyby wszyscy klienci wykupywali prenumeratę całoroczną, może to dać teoretycznie nawet 67 mln zł przychodów rocznie.

(Agora)

W drugim kwartale przychody segmentu prasa wyniosły 52,2 mln zł i były o 4,6 proc. niższe rok do roku. Cena egzemplarzowa wzrosła, dzięki czemu przychody z samej sprzedaży Wyborczej i czasopism poszły w górę o 6 proc. Ale reklamodawcy nie dopisali i przynieśli o 15 proc. mniej pieniędzy rok do roku, w tym w GW o 10 proc. mniej, a w czasopismach o aż 35 proc. mniej. Agora tnie koszty, gdzie może, m.in. zmniejszając wydatki na wynagrodzenia o 8 proc.

Kina Helios na minusie

Dziurę po prasowej porażce grupa próbuje zalepiać rozbudową sieci kin. Tyle, że te wciąż przynoszą straty.

W drugim kwartale segment "Film i książka", na który składa się głównie działalność kinowa, stracił prawie 10 mln zł na poziomie operacyjnym (bez kosztów finansowych i podatków), czyli prawie tyle samo co rok wcześniej. Spółka intensywnie inwestuje w ten segment - w drugim kwartale 17 mln zł - ale nie poprawiło to wyników.

To rozczarowanie, bo w pierwszym kwartale segment miał wysokie zyski i wydawało się, że kina i film stają się powoli motorem wzrostowym medialnej grupy. Tyle że w pierwszym kwartale wyniki segmentu wsparte zostały zyskami na dystrybucji trzeciej części "Kogla Mogla", którego Next Film Agory był dystrybutorem. Teraz nie było takiego sukcesu. Wkrótce na ekrany wchodzi film Next Filmu - "Piłsudski", z którym spółka wiąże nadzieje.

Sprzedaż biletów kinowych w należącej do Agory sieci Helios wzrosła rok do roku o 12 proc., a sprzedaż barowa o aż 30 proc. Spółka informuje, że to zasługa zarówno wyższej frekwencji (wzrosła w kinach Helios o 13,5 proc. rok do roku), jak i wyższych cen barowych. Za pop-corn trzeba było płacić w Heliosie więcej. Kina Helios sprzedały w drugim kwartale 2,2 mln biletów.

Cóż jednak z tego, skoro trzeba było na wynagrodzenia wydać o 40 proc. więcej rok do roku? Poza tym "negatywny wpływ na wyniki segmentu miała rozwijająca się w ramach spółki Foodio Concepts działalność gastronomiczna. Koszty związane z uruchamianiem kolejnych lokali gastronomicznych przewyższają, w obecnej fazie rozwoju projektu, przychody generowane przez tą działalność" - podała Agora. I zamiast zysków była znowu strata.

Helios ma już 47 kin. To najnowsze otwarto 14 lutego w Warszawie i jest to pierwsze kino sieci w stolicy. Do dyspozycji widzów jest tam 8 sal i 879 miejsc. Nie jest to największe kino sieci. To ulokowane jest w Łodzi w Al. Politechniki i liczy 1980 miejsc.

W tym roku planowane są otwarcia w Legionowie i Pabianicach, w przyszłym w Żorach i Ostrowiu Wielkopolskim. Każda placówka ma mieć cztery sale kinowe, łącznie z 600-650 miejsc. Na koniec 2021 roku Agora ma mieć 52 kina. Sieć gastronomiczna Agory liczy 14 punktów Pan Diego, cztery Van Dog i trzy Pasibus.

Outdoor ratuje zyski Agory

Motorem pociągowym Agory, pozwalającym uniknąć większych strat jest obecnie reklama zewnętrzna pod firmą AMS. Wynik operacyjny wzrósł tu w drugim kwartale do 12,1 mln zł z 10,7 mln zł rok wcześniej, a przychody wzrosły o 7 proc.

I to wszystko mimo spadku liczby powierzchni reklamowych do 23,6 tys. z 24,3 tys. rok temu. Może nośników jest mniej, ale za to nowocześniejszych. Wyższe wpływy są głównie na nośnikach Premium Citylight oraz Digital.

Działalność się rozwija. W lipcu Agora przejęła kontrolę nad operatorem Move TV za 6,5 mln zł, który ma 914 ekranów reklamowych w dwustu klubach fitness.

W drugim kwartale w koszty firma wrzuciła oddanie wiat przystankowych dla MPK w Poznaniu. Będzie miała w ten sposób nowe powierzchnie reklamowe. Podobne projekty zrealizowano wcześniej w Warszawie i Krakowie, a będą realizowane w Łodzi.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące