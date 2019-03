Agora wyszła na plus. Film "Kler" uratował zyski

W czwartym kwartale Agora zarobiła na czysto 0,3 mln zł zysku. To nie jest powód do chwały, ale trzeba mieć w pamięci 73,5 mln zł strat rok wcześniej i 3,7 mln zł straty w trzecim kwartale 2018.

Analitycy oczekiwali dużo więcej. Średnia prognoz rynkowych dawała 21,2 mln zł wyniku netto, więc 0,3 mln zł to rozczarowanie. Akcje Agory spadają o 1,3 proc. po godzinie notowań w piątek.

W wynikach ubiegłego roku trzeba wziąć pod uwagę duże środki, jakie spółka angażowała w rozbudowę kin. Wydano na ten cel ponad 54 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 16 mln zł. Agora wyraźnie przesunęła środki inwestycyjne z reklamy zewnętrznej w 2017 r. do segmentu kinowego i to ten ostatni był kluczowy w ubiegłym roku.

Inwestycje zaczynają się zresztą zwracać. Sieć, licząca na koniec roku 261 kin (rok wcześniej 241 kin) dała mimo większych wydatków na inwestycje 33,4 mln zł zysku operacyjnego w ubiegłym roku, w porównaniu do 29,5 mln zł w 2017 roku. Nawet podwyżka płacy minimalnej, która zwiększyła koszty kin, temu nie przeszkodziła. Kina umocniły się na pozycji dostarczyciela dochodów.

Przychody ze sprzedaży biletów wzrosły w czwartym kwartale o 20 proc., a ze sprzedaży barowej (popcorn, naczosy, cola) o 27 proc. Jednocześnie spadały przychody z reklam w kinach. Podsumowując, zyski operacyjne wzrosły w ostatnich trzech miesiącach roku o aż 140 proc. do 19,4 mln zł.

Spadły wyniki drugiego dostarczyciela zysków - reklamy zewnętrznej. W 2018 roku Agora zarobiła w tym segmencie 27 mln zł na poziomie operacyjnym w porównaniu do 28,3 mln zł w 2017. To akurat nie jest wina czwartego kwartału, bo wtedy zysk operacyjny wzrósł o 17 proc. rdr do 10,8 mln zł.