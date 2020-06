Ailleron miał 0,66 mln zł zysku netto, 1,16 mln zł EBIT w I kw. 2020 r.

"Należy zwrócić uwagę na korzystny trend w zakresie sprzedaży eksportowej, która wzrosła na przestrzeni pierwszego kwartału 2020 roku do blisko 15,8 mln zł i osiągnęła dynamikę 56%. Jest to trend, jaki Ailleron osiąga już od kilku lat. W szczególności jest to konsekwencją rosnącego udziału biznesu Software Services, który jest już niemal w 100% biznesem exportowym, a także rosnącego udziału eksportu w takich produktach jak LB (Livebank), RBT (Ringback Tones) czy SOR (Steering of roaming). Ailleron kładzie nacisk na rozwój w kilku kluczowych dla Spółki kierunkach - przede wszystkim są to: Europa Zachodnia, Azja Południowo - Wschodnia oraz Stany Zjednoczone - czyli rynki, gdzie Spółka jest w stanie osiągać wyższe marże" - czytamy w raporcie.