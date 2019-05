Ailleron miał 5,02 mln zł zysku netto, 14,14 mln zł zysku EBITDA w 2018 r.

"Rok 2018 był dla nas intensywnym rokiem budowy naszej infrastruktury międzynarodowej. Był etapem konsekwentnego wdrażania strategii i umacniania fundamentów spółki jako globalnego podmiotu. Pod względem samych wyników rok ten należy zaliczyć do umiarkowanie udanych. W 2018 roku Ailleron zrealizował sprzedaż w ujęciu skonsolidowanym na poziomie blisko 118 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 16% do roku ubiegłego. Spółka od 2011 roku konsekwentnie rośnie. Odnotowujemy długookresowy zagregowany wzrost przychodów rok do roku ponad 38%. Co roku silnie inwestujemy, aby móc dokonywać pewnych skokowych wzrostów, zarówno w postaci nowych rynków, jak i nowych produktów" - napisał prezes Rafał Styczeń w liście do akcjonariuszy.