technologie 31 minut temu

Akcjonariusze Compa uchwalili skup do 295,9 tys. akcji za cenę 80-150 zł/szt.

Akcjonariusze Compa upoważnili zarząd do skupu do 295 910 akcji spółki za cenę od 80 do 150 zł za walor w celu umorzenia, wynika z uchwał walnego.