Akcjonariusze DataWalk zdecydują 30 VI o m.in. o programie motywacyjnym

"Success fee dla zespołu od przyszłej sprzedaży firmy - tak w skrócie można nazwać unikalny na rynku publicznym program motywacyjny, który zamierza wprowadzić DataWalk. Ma on bazować na swego rodzaju 'certyfikatach', tzw. RSU będących standardem w spółkach technologicznych, który uzależnia ewentualne profity uczestników programu motywacyjnego od przyszłego, potencjalnego zdarzenia. Tym wydarzeniem dla DataWalk ma być sprzedaż firmy, na przykład przejęcie przez międzynarodową korporację, która dostrzeże wartość w zbudowanym przez DataWalk produkcie i postanowi przeskalować go w ramach własnych struktur" - czytamy w komunikacie.

"W odróżnieniu od klasycznego programu motywacyjnego opartego na akcjach czy warrantach posiadanie RSU nie uprawnia do otrzymania akcji, nie powoduje rozwodnienia obecnych akcjonariuszy, ale przede wszystkim nie jest przyznawane za osiągnięcie celów w jednym czy drugim roku obrotowym, ale na koniec 'przygody' obecnych akcjonariuszy ze spółką jako inwestycją. Po spełnieniu przesłanek, czyli przejęciu kontroli nad spółką przez nowy podmiot, dojdzie do realizacji RSU i zapłaty uprawnionym uczestnikom programu przez spółkę kwoty pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przyznanych jednostek RSU i ceny akcji z akwizycji" - wskazano także.

Program motywacyjny przygotowany przez DataWalk z myślą głównie o skalowaniu biznesu, różni się od krajowych standardów nie tylko skalą i nakierowaniem na pozyskiwanie talentów w USA. Kluczową różnicą jest uzależnienie od udanego exitu, co w praktyce oznacza, iż zmiana kontroli i akwizycja DataWalk, rozumiana przede wszystkim jako udane wezwanie na zakup całości akcji spółki, uruchamia RSU. Jeśli taka akwizycja się powiedzie, uczestnicy programu otrzymają ekwiwalent pieniężny za każdą posiadaną jednostkę RSU, po cenie z akwizycji. Jeśli natomiast do akwizycji nie dojdzie, RSU nigdy się nie zmaterializują, a akcjonariusze nie poniosą ciężaru finansowego programu motywacyjnego związanego z nakładami na rozwój biznesu, jak by to miało miejsce w przypadku emisji akcji, wyjaśniono w informacji.