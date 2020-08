Akcjonariusze LiveChat zdecydowali o wypłacie łącznie 2,48 zł dywidendy na akcję

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 63 860 000 zł; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 zł (wliczając w to zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy wypłaconą w styczniu 2020 r. oraz drugą zaliczkę na poczet dywidendy - wartość pierwszej zaliczki wyniosła 0,6 zł na jedną akcję, a wartość drugiej zaliczki to również 0,6 zł na jedną akcję). Kwota pozostała do wypłaty to 1,28 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 25 750 000 akcji spółki.