Akcjonariusze OEX zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy OEX postanowili przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 10 760 459,31 zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy. Jednocześnie uchwalono skup do 457,14 tys. akcji za 17,5 - 19 zł sztuka za łączną kwotę do 8 mln zł, wynika z uchwał walnego.