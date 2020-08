Akcjonariusze OEX zdecydowali o wypłacie 2,32 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze OEX podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zdecydowali o wypłacie najwyższej w historii spółki dywidendy w kwocie ok. 17,6 mln zł, co daje 2,32 zł na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie, podała spółka. Pozostała część z zysku wypracowanego w 2019 r., tj. ok. 14,9 mln zł, została przekazana na kapitał zapasowy.