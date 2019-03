Akcjonariusze XTPL zdecydują 24 IV o nowym progr. motywacyjnym dla pracowników

"Fundamentem rozwoju i globalnego sukcesu XTPL są ludzie. Przemyślany, skutecznie wdrożony program motywacyjny pozwoli nam pozyskać i utrzymać najzdolniejszych specjalistów nie tylko w Polsce, ale i m.in. w USA. Jesteśmy u progu kluczowego etapu - prowadzimy negocjacje w zakresie komercjalizacji i rozbudowujemy struktury w Dolinie Krzemowej. Dla takich firm, jak nasza system, w którym kluczowa kadra uczestniczy w przyszłym sukcesie finansowym, jest paliwem i jednocześnie warunkiem koniecznym do jeszcze szybszego wzrostu. I to bez zwiększania bieżących wydatków" - powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Na najbliższym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu pod głosowanie akcjonariuszy XTPL skierowany zostanie pakiet uchwał, składający się na nowy pracowniczy program motywacyjny. Obejmie on kluczowe kadry XTPL SA i XTPL Inc., obowiązywać będzie do 2021 r. Jego filar to warranty (opcje na akcje), obejmujące maksymalnie 10% kapitału spółki. Cena objęcia akcji przez beneficjentów programu ustalona zostanie na poziomie wartości rynkowej XTPL w momencie uchwalenia programu. Emisja warunkowa pod warranty zostanie zrealizowana stopniowo, w latach 2020-2029, podano również.