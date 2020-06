Aktywa w usłudze asset management Skarbiec TFI przekroczyły 1 mld zł

Większość środków wpłacanych do portfeli asset management - ok. 96% - gromadzonych jest w strategiach, których szczegóły są ustalane bezpośrednio z klientem, np. w zakresie limitów inwestycyjnych na każdą z klas aktywów i pojedynczego emitenta, podano w materiale.

"Na rynku widoczne jest poszukiwanie nowych, konkurencyjnych form lokowania nadwyżek finansowych. Decydują się na to zarówno przedsiębiorcy, klienci instytucjonalni, jak i osoby fizyczne . Trend ten - mam na myśli dywersyfikację portfela oszczędności w celu jak najbardziej efektywnego pomnażania zgromadzonego kapitału - stwarza nowe możliwości dla sektora funduszy inwestycyjnych. W odpowiedzi na rynkowe trendy Skarbiec TFI aktywnie dopasowuje swoją ofertę do potrzeb klientów" - powiedziała prezes Anna Milewska, cytowana w komunikacie.

"Usługa zarządzania portfelami jest z punktu widzenia TFI bardzo wymagająca. Teoretycznie każdy z klientów może posiadać zupełnie inną strategię inwestycyjną, wynikającą wprost z jego oczekiwać co do stopy zwrotu i rodzaju papierów wartościowych, które chce posiadać w portfelu inwestycyjnym. Nasi zarządzający oczywiście wspierają klientów w tworzeniu takich indywidualnych strategii. Bardzo ważne jest osiąganie wyników oczekiwanych przez klienta. Dlatego w strategiach staramy się wpisywać jasne benchmarki, przede wszystkim wyrażone w konkretnych stopach zwrotu" - skomentował dyrektor Zespołu Klienta Prestiżowego w Skarbiec TFI Maciej Jankowski.

"Warto również podkreślić, że w przypadku usługi zarządzania aktywami do portfeli klientów kupowane są obligacje, których obrót odbywa się także na rynku wtórnym. Zwiększa to m.in. płynność inwestycji, nie trzeba bowiem czekać do zapadalności danej obligacji. To jednak nie wszystko. Taki dobór papierów umożliwia zarabianie na wzroście ceny nominału obligacji, nie ogranicza zatem przychodów inwestora wyłącznie do czerpania zysków z kuponów odsetkowych" - wskazał Jankowski.