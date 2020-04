AliExpress dostarczył maski ochronne Poczcie Polskiej, pilnuje cen produktów

"AliExpress współpracuje z certyfikowanymi dystrybutorami i producentami w Chinach w celu ułatwienia dostaw po kosztach artykułów do ochrony zdrowia takich, jak maski i rękawiczki ochronne. Transgraniczna platforma nadal dokłada wszelkich starań, by zapewnić terminowe dostawy do Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wykorzystuje centrum logistyczne Alibaba Cainiao w porcie lotniczym Liege (Belgia) w celu sprawnej dystrybucji towarów w całej Europie" - czytamy dalej.

Ponadto AliExpress udostępnił do sprzedaży dużą grupę innych potrzebnych produktów, na które zapotrzebowanie zgłasza duża liczba osób pozostających w domu podczas kwarantanny, jak środki do higieny rąk, artykuły fitness oraz produkty służące do zabawy i rozrywki. Ze względu na to, że wiele osób wykorzystuje obecny czas na prace domowe i remontowe, na AliExpress największą popularnością cieszą się także: inteligentny odkurzacz marki Dreame oraz narzędzia do majsterkowania marki Deko, podano także.