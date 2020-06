Alior Bank ma porozumienie z PWPW ws. wykorzystania aplikacji eDO App

Klienci Alior Banku, którzy posiadają e-dowód z aktywną warstwą elektroniczną, przy użyciu aplikacji eDO App będą mogli potwierdzić swoją tożsamość i skorzystać z produktów Alior Banku, np. otworzyć konto. Możliwe będzie również podpisywanie umów niezbędnych do świadczenia usług przez bank dzięki podpisowi osobistemu, znajdującemu się w e-dowodach. Dodatkowo aplikacja eDO App pomoże automatycznie uzupełnić dane w formularzach używanych w banku, pobierając je z dowodu osobistego, podano.

W planach jest także udostępnienie usługi załatwiania spraw urzędowych poprzez logowanie do e-urzędów, przy użyciu e-dowodu w połączeniu z eDO App.

"W Alior Banku za cel stawiamy sobie wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających naszym klientom korzystanie z usług i produktów bankowych. Z tego względu nie tylko stale doskonalimy naszą ofertę, ale także poszukujemy użytecznych i mających szerokie zastosowanie rozwiązań u zewnętrznych dostawców, zwłaszcza tak uznanych jak PWPW. E-dowód z aktywną warstwą elektroniczną w połączeniu z eDO App to kolejna możliwość, która pozwoli klientom banku na załatwianie wielu spraw bez wychodzenia z domu czy biura. Jestem przekonana, że użytkownicy aplikacji docenią jej wygodę i bezpieczeństwo" - powiedziała p.o. prezesa Alior Banku Iwona Duda, cytowana w komunikacie.

Dzięki eDO App możliwe jest wyeliminowanie wielu nadużyć, do których przestępcy wykorzystują obecnie skradzione lub podrobione dowody osobiste. E-dowody z warstwą elektroniczną zabezpieczone są kryptograficznie, co jednoznacznie potwierdza oryginalność dokumentu. Aplikacja łączy się także z systemem, z którego otrzymuje bieżące informacje na temat ważności dokumentu i jeśli np. dowód został zawieszony lub unieważniony, aplikacja nie pozwoli na wykonanie żadnej operacji. Przesyłane z dowodu osobistego dane każdorazowo są zabezpieczone przed nieuprawnionym skopiowaniem. Nikt nie wykorzysta ich bez wiedzy i zgody użytkownika, który przed przekazaniem danych otrzymuje informację, kto i jakich informacji od niego oczekuje, podkreślono.

"Aplikacja eDO App to najnowszy produkt IT w portfolio PWPW, dostępny dla obywateli korzystających z dowodów osobistych z warstwą elektroniczną oraz smartfonów z modułem NFC (Near Field Communication). Bazuje ona na technologii wykorzystywanej przy - tak popularnych w naszym kraju - płatnościach zbliżeniowych. Posiadacze dowodów z warstwą elektroniczną nie potrzebują już czytnika. Mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji na swoim smartfonie, która jest dostępna zarówno dla urządzeń z systemem Adroid, jak i tych korzystających z iOS" - czytamy także.