Alior Bank udostępni agregator kont, umożliwiający podgląd kont w innych bankach

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez RBL_Innovation by Alior Bank, około 40% osób korzystających regularnie z usług bankowych poprzez Internet posiada konta osobiste w różnych bankach, a kolejne 20% ma różne produkty w różnych instytucjach. Agregator kont dostępny w Alior Online wykorzystuje usługę dostępu do informacji o rachunku płatniczym (AIS) wprowadzoną dyrektywą PSD2. Dzięki temu w systemie bankowości internetowej Alior Banku można już zobaczyć konta osobiste w Santander Bank Polska, ING Banku Śląski, Banku Pekao oraz PKO BP, mBanku oraz Millenium. Alior Bank ma w planach poszerzenie tej grupy o kolejne instytucje.

"To kolejne wdrożenie w Alior Banku, które wykorzystuje status banku jako podmiotu trzeciego (ang. Third Party Provider, TPP), który może pozyskiwać z innych instytucji informacje o klientach, gdy wyrażą oni na to zgodę. Pierwsze wdrożenie dotyczyło uproszczonego procesu kredytowego, który został wprowadzony pod koniec 2019 roku. Obecnie jest on dostępny w całej sieci oddziałów własnych i partnerskich, a także w kanałach zdalnych. Wkrótce proces ten zostanie udostępniony także w sprzedaży online" - wskazano.