Alior Bank wprowadził wirtualne karty płatnicze wielowalutowe dla firm

Wirtualne karty płatnicze ułatwiają przedsiębiorcom zarządzanie znacznymi wolumenami płatności w internecie. Nie posiadają one formy plastikowej i funkcjonują wyłącznie w środowisku internetowym w ramach usługi Smart Data, która umożliwia klientowi samodzielne generowanie jednorazowego numeru karty do każdej transakcji, co zapewnia poufność danych i wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji, podano.