Alior Bank zaskakuje rezerwą na "małe TSUE". Jeśli będzie zysk to niewielki

To spora zmiana, a z nią wiąże się konieczność dokonania rozliczeń banków z klientami. W związku z tym od pewnego czasu kolejne instytucje zabezpieczają większe kwoty pieniędzy na ewentualne wypłaty. Takie rezerwy dokonał już wcześniej m.in. Alior Bank. Niespodziewanie okazało się, że potrzeba więcej pieniędzy.

Andrzej Duda o wyroku TSUE: to orzeczenie jest znamienne

Co to oznacza? To negatywna wiadomość dla banku - wskazują analitycy Domu Maklerskiego BDM. Nie kryją zdziwienia takim działaniem.