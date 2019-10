Wyrok TSUE dot. wcześniejszej spłaty kredytu. Banki mogą stracić nawet miliard złotych

Alior Bank podał właśnie , że zastosowanie się do tego wyroku będzie go kosztować około 100 mln zł (odsetki). Przekładając to na zyski wychodzi 83 mln zł. O tyle będzie niższy zysk netto w trzecim kwartale - oszacował zarząd.

Do wyroku zobowiązał się zastosować także BNP Paribas. W jego przypadku mowa o niecałych 49 mln zł . Tyle bank postanowił zarezerwować na zwrot pobranych wcześniej prowizji. Tu jednak inwestorzy znacznie spokojniej podeszli do sytuacji i nie obserwowaliśmy wielkich zmian w notowaniach giełdowych.

- W przypadku innych instytucji nie będzie to miało tak dużego znaczenia. Przepisy nie nakładają więc takiego obowiązku. Przykładowo, PKO BP, a więc największy bank, w związku z wyrokiem TSUE może dokonać odpisów na kwotę 70 mln zł. Przy jego skali nie jest to wielki problem. Niemniej informacje na ten temat powinny znaleźć się w raportach kwartalnych, które największe banki będą publikować w najbliższym czasie - wskazuje ekspert.

- Apeluję do kredytodawców, żeby respektowali wyrok TSUE. Dla instytucji finansowych, banków stanowi on jasną informację, jak interpretować ten przepis. Jest to też dobry powód do tego, aby unormowały sytuację na rynku i zawierały ugody z klientami. W ten sposób można uniknąć interwencji UOKiK, a przypomnę, że maksymalna kara za naruszenie ustawy o kredycie konsumenckim może wynieść do 10 proc. obrotu - ostrzega Marek Niechciał.