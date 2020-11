All In! Games i The Farm 51 podpiszą umowę ws. gry 'Chernobylite' do końca roku

"Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do raportu (...) z dnia 30 października 2020 r., dotyczącego podpisania porozumienia w zakresie wspólnego wydania gry 'Chernobylite' ze spółką The Farm 51, informuje o podjęciu wspólnej decyzję o przedłużeniu terminu zawarcia ostatecznej umowy do 31 grudnia 2020 br. (pierwotnie strony ustaliły, że ostateczna umowa zawarta będzie w terminie do 30 listopada 2020 r.)" - czytamy w komunikacie.