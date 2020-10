All In! Games ma list intencyjny z Red Dev Studio ws. produkcji gry 'Projekt X'

Zakładany budżet produkcyjny gry to ok. 500 tys. zł. Strony zakładają przy tym, że gra zostanie wydana w III kw. 2021 roku na platformie Steam, a następnie na platformie Nintendo Switch .

"Strony zakładają, że szczegóły współpracy stron przy stworzeniu i wydaniu gry, a w szczególności: szczegółowy zakres obowiązków stron, budżet gry i udział stron w budżecie, harmonogram prac, podział zysków z dystrybucji gry, zostaną uregulowane w umowie wydawniczej, którą strony planują zawrzeć do końca października br." - czytamy także.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.