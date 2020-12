All In! Games ma umowy dot. inwestycji w spółkę Ongoing i wydania gry

All In! Games podpisał umowę inwestycyjną ze Sławomirem Matulem, Michałem Selke i Januarym Ciszewskim, dotyczącą inwestycji w spółkę Ongoing oraz umowę wydawniczą na stworzenie przez developera oraz wydanie, dystrybucję i promocję przez All In! Games gry komputerowej pod roboczym tytułem 'Dark Caster', podał All In! Games.