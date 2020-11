Allegro: 41% respondentów wykorzysta Black Friday, aby kupić swiąteczne prezenty

"Badanie wykazało również, że 2019 był rokiem przełomowym dla zjawiska Black Friday w Polsce. Bez względu na to, czy pod uwagę brana jest płeć, wiek czy miejsce zamieszkania - w zeszłym roku zaobserwować można było duży wzrost liczby osób, które wzięły udział w listopadowych festiwalach zakupowych w stosunku do lat poprzednich. Kilka lat temu z ofert związanych z Black Friday korzystała nieco ponad jedna czwarta badanych ze wsi oraz największych miast. W zeszłym roku udział w akcji brała już ponad połowa mieszkańców tych obszarów, co może świadczyć o coraz większej dostępności tego typu akcji w całej Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania. Czym było to spowodowane? Dynamicznym rozwojem e-commerce i nowoczesnych rozwiązań logistycznych, takich jak np. sieć paczkomatów" - czytamy dalej.