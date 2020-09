Allegro przedłużyło umowę z InPost, wprowadzi nowe usługi

"Nasi klienci i sprzedawcy bardzo chętnie korzystają z Paczkomatów InPostu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy, dlatego zdecydowaliśmy się ją przedłużyć na kolejne 7 lat. Współpraca z InPost to szybkość dostawy, największa w kraju i stale powiększana sieć odbioru oraz darmowe dostawy z Allegro Smart! To wszystko elementy, które pozytywnie wpływają na komfort kupujących podczas korzystania z naszej platformy. Satysfakcja klientów przekłada się bezpośrednio na wyniki naszych sprzedawców, dla których szybkość dostawy i wynegocjowana przez nas cena usług InPost zwiększa atrakcyjność ich oferty" - powiedział prezes Allegro Francois Nuyts, cytowany w komunikacie.

"Jest to kontynuacja wieloletniego strategicznego partnerstwa dwóch dynamicznie rozwijających się firm. Umowa ta umacnia partnerskie relacje InPost i Allegro na kolejnych kilka lat" - dodał prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Allegro podkreśla, że zwiększa odsetek przesyłek dostarczanych w ciągu 1 do 2 dni, ze szczególnym naciskiem na dostawy następnego dnia. Obecnie dostawy ok. 30% zamówień Allegro są realizowane w kolejnym dniu roboczym od momentu zakupu, a ponad 75% w ciągu dwóch dni. InPost jest wiodącym dostawcą usług ostatniej mili dla e-commerce w Polsce i na dużą skalę dostarcza przesyłki krajowe następnego dnia, podano także.

"Dzięki nowemu kontraktowi Allegro będzie dalej rozwijać innowacyjne usługi logistyczne, w tym dostawy tego samego dnia, a wkrótce wprowadzi również 'natychmiastowe' dostawy do Paczkomatów. Wskaźnik NPS dostaw Allegro wynosi +51 i wyprzedza w tym zakresie wszystkich innych graczy rynkowych. Natomiast NPS dla dostaw Allegro Smart! jest na imponującym poziomie +84 Wskaźnik NPS dla samego InPostu to również +84 co potwierdza efektywność współpracy obu firm z korzyścią dla kupujących" - czytamy dalej.