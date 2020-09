Allegro: Udział e-commerce w handlu w Polsce może przekroczyć 12% w 2021 roku

"Według OC&C, polski segment e-commerce będzie nadal odnotowywał szybki wzrost w nadchodzących latach. Penetracja e-commerce w Polsce wzrośnie do ok. 12% w 2021 r. (źródło: OC&C), napędzana przez stały trend przenoszenia się klientów na e-commerce oraz efektowi przyspieszenia z powodu programu Smart!, aż do 16% w 2024 r. (źródło: OC&C)" - czytamy w prospekcie.