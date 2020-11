Allegro zatrudni do końca roku 200 specjalistów, wzmacnia biuro w Krakowie

" Allegro ciągle inwestuje w zespół ekspertów. Od stycznia firma zatrudniła już 470 specjalistów, a 200 kolejnych dołączy jeszcze w tym roku. W sumie Allegro zatrudnia obecnie już ponad 2 400 pracowników. Allegro planuje znacząco zwiększyć zatrudnienie w Krakowie. W ciągu trzech lat w stolicy Małopolski może zatrudnić ich nawet 100. Dołączą do zespołów technologicznych, w tym zajmujących się sztuczną inteligencją oraz uczeniem maszynowym. Szefem biura jest Tomasz Gajek - jeden z głównych architektów platformy Allegro" - czytamy w komunikacie.

Na początku 2021 roku krakowski zespół Allegro przeniesie się do Centrum Biurowego Lubicz, gdzie zajmie przestrzeń o powierzchni blisko 2100 m2. Krakowskie biuro to kolejna inwestycja po ogłoszonym we wrześniu nowym warszawskim biurze. Planowany jest również dalszy rozwój siedziby firmy znajdującej się w Poznaniu, podano także.