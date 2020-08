Alter FIZ Aktywny Akcji zmienił nazwę na Rockbridge FIZ Gier i Innowacji

Wraz ze zmianą nazwy, zmieniła się również specjalizacja funduszu, którą stały się firmy technologiczne (głównie gaming). To kolejny krok w realizacji strategii Rockbridge, która zakłada inwestycje głównie w spółki z branży gier wideo oraz firmy technologiczne. W maju do oferty Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Rockbridge dołączył FIO Gier i Innowacji, który zastąpił Fundusz Dywidendowy, podano w komunikacie.

"Kontynuujemy przyjętą strategię rozwoju w sektorze spółek innowacyjnych, głównie z branży gier wideo, medycznych, fotowoltaicznych oraz firm związanych z działalnością online. Zmiana Funduszu Alter FIZ Aktywny Akcji na Rockbridge FIZ Gier i Innowacji to kolejny krok w realizacji sektorowej rotacji portfela. Stawiamy przede wszystkim na spółki odporne na obecne zawirowania gospodarcze Strategia sprawdziła się podczas pierwszego etapu pandemii, dlatego oczekujemy, że te same sektory będą beneficjentami jej dalszego potencjalnego rozwoju. Widać to było szczególnie na lokalnym rynku, gdzie trzy 'gorące' spółki zdominowały handel na GPW: X-trade Brokers, Mercator Medical oraz Biomed Lublin" - powiedział zarządzający Rockbridge FIZ Gier i Innowacji Paweł Sugalski, cytowany w komunikacie.