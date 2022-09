Alternatywy dla węgla spod lady. "Takiego kombinowania będzie więcej"

Problem z kupnem węgla w Polsce opisywany jest od tygodni. Surowca na polskich składach po prostu brakuje, a jeżeli już jest, to kosztuje bardzo dużo. Kupno tony węgla, w zależności od rodzaju surowca, to dziś wydatek rzędu kilku tysięcy złotych.

To jednak nie rozwiązuje sytuacji, o czym może świadczyć fakt, że na rynku już pojawiają się oferty tańszych zamienników węgla.

Ludzie będą szukać alternatywy dla węgla

Bartłomiej Derski, z portalu wysokienapiecie.pl kilka dni temu zauważył, że w sieci pojawiły się ogłoszenia oferujące "ekogroszek gumowy". Ekspert nie ma wątpliwości, że choć nazwa sugeruje, że mamy do czynienia z paliwem opałowym, to w praktyce są to po prostu odpady.