Dodatek węglowy. Ekspert: 3 tys. zł "nie pozwoli kupić całego węgla na zimę"

nacjonalista 18 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Wojciech Jakóbik widze jest ekspert,co ma innych ekspertów pod soba....spec od chec.A długo myślał,zanim na to wpadł?Bo to trzeba wiedzy eksperckiej a nie jakiegos tam "chlopskiego rozumu i palców na ktorych by sie to policzylo...."