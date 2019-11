Alumetal miał 10,13 mln zł zysku netto, 22,6 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 14,68 mln zł wobec 21,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA w III kwartale 2019 roku ukształtował się na poziomie 22,6 mln zł co oznacza, że był o 21,9% niższy w stosunku do III kwartału 2018 roku, kiedy to wyniósł 29,0 mln zł.