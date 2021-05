Amazon nie zapłacił ani centa podatku dochodowego w Europie. Mimo rekordowych przychodów

Rolny 30 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

jak by Celem unii było dać każdemu równe szanse to przedewszystkim byłby zakaz prowadzenia fikcyjnej działalności w rajach podatkowych a ua nas realnej działalności, dwa była by zgoda na to by każdy mały janusz mógł tak robić - od razu kozaczków informuję idzie się za to do paki, chyba że chce wam się tracić czas na udowadnianie lewego ruchu za granicą.... Bezos powinien iść siedzieć, a amazon zostać sprzedany.