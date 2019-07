Amazon otworzy nowe centrum logistyczne w Okmiana k. Bolesławca

Zdaniem marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, jest to kolejny dowód na atrakcyjność inwestycyjną województwa dolnośląskiego, a gmina Chojnów okazała się idealną lokalizacją do dalszego rozwoju amerykańskiego inwestora w Polsce.

Firma Amazon rozpoczęła rekrutację na szereg nowych stanowisk do centrum w Okmianach, w tym na stanowiska poziomu początkowego, menedżerów, inżynierów, specjalistów ds. zasobów ludzkich i IT. Pracownicy Amazon otrzymają konkurencyjne wynagrodzenie od 20 zł/godz. brutto, kompleksowe świadczenia dodatkowe i bogate możliwości rozwoju kariery.

"Nasza szybko rozwijająca się organizacja oferuje pracownikom bardzo atrakcyjny pakiet wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, takich jak darmowy transport do pracy i z powrotem na kilkudziesięciu trasach, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz innowacyjny program "Postaw na Swój Rozwój". Zapewnia on środki na edukację, oferując pokrycie kosztów kursów zawodowych do wysokości 95%. Kwota dofinansowania wynosi do 26 000 zł i może być wykorzystana w ciągu czterech lat" - powiedziała dyrektor HR Amazon na region Europy Środkowo-Wschodniej Marta Dworowska, cytowana w komunikacie.