Amazon przejmuje znaną wytwórnię filmową za rekordową kwotę. Wzmocni swoją ofertę VOD

- To przyspiesza ich rozwój o 50 lat - ocenił Michael Pachter, analityk Wedbush Securities, cytowany przez Bloomberga. W swoim komentarzu podkreśla, że Amazon nie będzie w stanie szybko dorównać tempu wypuszczania własnych produkcji, narzuconym przez Nefliksa, dlatego może z nim skutecznie rywalizować za sprawą powiększania swojej biblioteki.

To drugie największe przejęcie koncernu w historii. Prym wiedzie zakup Whole Foods w 2017 roku. Ta transakcja kosztowała ok. 13,7 mld dolarów.