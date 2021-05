Amazon nie zapłaci podatków w Europie? Gigant wygrał w sądzie z Komisją Europejską

Sądowy spór z Komisją Europejską zakończył się pomyślnie dla Amazona - pisze agencja Reuters. Oznacza to, że - na razie - koncern nie będzie musiał zapłacić Luksemburgowi ok. 250 mln euro z tytułu zaległych podatków.

O co chodzi? W money.pl opisywaliśmy pokłosie tej sprawy przed kilkoma dniami. Za sprawą pandemii Amazon osiągnął rekordowe zyski . Tylko w Europie w ubiegłym roku wyniosły one 44 mld euro.

A jednak spółka nie zapłaciła ani eurocenta podatków, gdyż wykazała ona stratę w wysokości 1,2 mld euro w całym 2020 roku. Uzyskała za to ulgę podatkową w wysokości 56 mln euro na następne lata, o ile wykaże zysk.

Amazon przyjął orzeczenie z satysfakcją. Natomiast KE przeanalizuje uzasadnienie i następnie zdecyduje, czy odwoła się do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Agencja zwraca uwagę, że to orzeczenie to wizerunkowy cios dla wiceprzewodniczącej wykonawczej KE Margrethe Vestager, która stara się wymusić na gigantach cyfrowych płacenie podatków w Europie. Reuters przypomina, że niemal przed rokiem KE przegrała z innym koncernem z USA - Apple. Wtedy to Sąd UE orzekł, że gigant nie musi płacić 13 mld euro podatków w Irlandii.