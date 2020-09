Ambasadorowie UE zgodzili się na dodatkowe wsparcie sektora kolejowego

Tymczasowe przepisy o zwolnieniu z opłat za korzystanie z infrastruktury będą obowiązywać za czas od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. W razie potrzeby okres ich obowiązywania będzie mógł zostać wydłużony. Obejmują złagodzenie obowiązków w odniesieniu do opłat dostępu do infrastruktury, opłat rezerwacyjnych i podwyżek.