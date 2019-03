Amerykańska giełda wycofuje się z bitcoinów. Miał to być przełom, a wyszła klapa

Kryptowaluty były hitem 2017 roku. Wtedy też najważniejsza z nich - bitcoin zyskał na wartości blisko 2000 proc. W szczytowym momencie za jedną sztukę płacono prawie 20 tys. dolarów. Na fali ogromnego zainteresowania jedna z amerykańskich giełd w grudniu 2017 zdecydowała się nawet wprowadzić do obrotu kontrakty na bitcoiny . Miał to być przełom, a wyszła klapa.

Nie ma się co dziwić. Większość inwestorów w ostatnim czasie jest na dużym minusie. Kurs bitcoina systematycznie dołuje. Notowania spadły z 20 tys. do 4 tys. dolarów. We wtorek w przeliczeniu na naszą walutę bitcoin chodził po nieco ponad 15 tys. zł.

Wprowadzenie na giełdę kontraktów na bitcoiny było entuzjastycznie przyjęte przez społeczność kryptowalutową, dla której miało to być nowym otwarciem się regulowanych rynków finansowych na bitcoina. Ten budził wiele kontrowersji. Część krajów zakazała go, a dla wielu jest to wirtualny twór służący głównie do prania brudnych pieniędzy.