Andrzej Gibas nowym dyrektorem zarządzającym SAP Polska

"Andrzej Gibas dołączył do zespołu SAP Polska 12 sierpnia 2019 roku. Posiada on ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży, zarządzania popytem i dostaw w sektorze IT. Wcześniej pełnił funkcje menedżerskie w czołowych światowych firmach technologicznych, takich jak Microsoft, Oracle, IBM i Xerox" - czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczył Gibas, celem SAP Polska jest wsparcie nowych impulsów rozwojowych, innowacji i transformacji polskich firm w obliczu wyzwań związanych ze zmianami gospodarczymi.

"Bez względu na to, czy nasz polski klient to firma z sektora MŚP czy wielkie przedsiębiorstwo, staje przez podobnymi wyzwaniami. Są to m.in. wyższe koszty pracy, coraz trudniejszy dostęp do specjalistów, rosnące wymagania ze strony cyfrowego konsumenta czy partnerów biznesowych. Aby sprostać światowej konkurencji, polskie firmy muszą przekształcać się w inteligentne przedsiębiorstwa, działać lepiej i zwinniej. SAP, z pełnym wachlarzem własnych rozwiązań i technologii, skutecznie wspiera klientów w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami" - powiedział dyrektor zarządzający SAP Polska.

Podkreślił zmieniający się charakter portfolio SAP, pozwalającego jeszcze skuteczniej rozwijać przedsiębiorstwa w kierunkach istotnych w obliczu zmian gospodarczych.

"Rozwijająca się baza klientów platformy SAP S/4 HANA, nowe możliwości tworzone przez pakiet C/4 HANA czy przede wszystkim wzrost szerokiego portfolio chmurowego to tylko część czynników, które tworzą ogromne możliwości dla inteligentnych przedsiębiorstw. Moim celem i zadaniem jest, by dalej rozwijać i rozszerzać nasz ekosystem klientów oraz partnerów. Jestem przekonany, że zaufanie, którym mnie obdarzono, wspólnie z zespołem SAP Polska przekujemy w kolejne sukcesy" - dodał Gibas.

Nowy dyrektor zarządzający zastępuje na tym stanowisku Kingę Piecuch, która kierowała SAP Polska od stycznia 2014 roku. 1 maja br. awansowała ona w europejskich strukturach SAP, obejmując rolę Head of General Business and Global Channel w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym Austrii. Na nowym stanowisku odpowiada za rozwój rozwiązań SAP skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz sieci partnerów SAP w tym regionie.

Polska jest kluczową lokalizacją SAP w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma na całym świecie posiada ponad 437 tys. klientów, będąc zdecydowanym liderem rynku oprogramowania dla biznesu. Liczba subskrybentów jej usług w chmurze sięga blisko 200 mln. SAP oferuje dopasowane rozwiązania dla ponad 25 branż. Według danych IDC, w Polsce SAP posiada około 40-proc. udziały w rynku rozwiązań ERP, działając na rzecz ponad 1500 klientów, wskazano w informacji.

SAP to koncern rozwijający oprogramowanie dla przedsiębiorstw.

