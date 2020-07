Aplikacja Banku Pekao jest dostępna w Huawei AppGallery

"Bank Pekao, jedna z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, dołącza do AppGallery - to kolejny powód do dumy dla nas i potwierdzenie naszych dążeń do ciągłego udoskonalania oferty AppGallery. Już wkrótce, po pełnej integracji aplikacji z HMS, również użytkownicy naszych najnowszych smartfonów i tabletów Huawei będą mogli korzystać z możliwości, jakie oferuje aplikacja PeoPay" - powiedział dyrektor rozwoju ekosystemu w Huawei CBG Polska Witold Walczak, cytowany w komunikacie.