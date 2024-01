Arabskie tankowce z gazem skroplonym wstrzymane. Polscy kierowcy odczują brak LNG?

Arabskie tankowce schroniły się w portach

To, jak podaje agencja Bloomberg, drugi co do wielkości eksporter gazu skroplonego na świecie. Jak do tej pory spółka wstrzymała transfer czterech swoich tankowców - Al Ghariya, Al Huwaila i Al Nuaman oraz Al Rekayyat. Trzy pierwsze jednostki zatrzymały u wybrzeży Omanu, czwarta zawróciła do Kataru. QatarEnergy zapewnił jednocześnie, że nie wstrzymuje produkcji i nie zamierza całkowicie wstrzymać żeglugi przez Morze Czerwone.