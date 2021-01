ARP: E-Vehicles przedstawił ofertę e-busa dla samorządów

"W ARP dostrzegamy potencjał rynku elektromobilności, nie tylko ze względu na jego innowacyjny charakter, tak bliski działalności naszej spółki , czy też jego znaczenie dla ochrony środowiska, ale także z powodów biznesowych. Dlatego w zeszłym roku kupiliśmy Rafako Ebus, wraz z projektem elektrycznych autobusów. Dziś są one rozwijane przez zależną od Agencji Rozwoju Przemysłu spółkę ARP E-Vehicles. Autobusy dostępne są w dwóch wersjach: 8,5 m i 10 m długości. Odpowiadają one zwłaszcza na zapotrzebowanie samorządów, dla których ważne jest bezpieczeństwo transportu dzieci i młodzieży" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie.

Rozwój elektromobilności w Polsce prowadzony jest m.in. przez program e-bus, w ramach którego rząd uruchomił dwa projekty wspierające władze lokalne w zakupie autobusów elektrycznych. Programy: Kangur - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły 2020 oraz Zielony transport publiczny dysponują łączną kwotą 1,36 mln zł. Celem programów jest zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie takich przedsięwzięć, które przyczynią się do obniżenia zużycia paliw w transporcie, podano.

Od stycznia 2021 roku władze terytorialne mogą się ubiegać o dofinansowanie, w formie pożyczki lub dotacji, przeznaczone na zakup nowych elektrycznych autobusów szkolnych oraz leasing nowych bezemisyjnych autobusów elektrycznych, nowych trolejbusów wyposażonych w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będą mogły pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej. Co więcej, środki finansowe będzie można wykorzystać na modernizację i/lub budowę infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie pojazdów, w tym szczególności punktów ładowania oraz szkolenie kierowców i mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów, wynika także z materiału.

"Autobus elektryczny produkowany przez ARP E-Vehicles jest odpowiedzią na potrzeby samorządów i spółek operatorskich w zakresie rozwoju bezemisyjnego transportu publicznego. Jest to produkt zaprojektowany i zbudowany całkowicie od podstaw jako pojazd elektryczny przez najlepszych polskich inżynierów i konstruktorów. Umieszczenie baterii pod podłogą przełożyło się na łatwość jego prowadzenia oraz zwiększyło poziom bezpieczeństwa podróży. Pomimo kompaktowych rozmiarów nasz autobus zapewnia komfortowe warunki przejazdu nawet 85 pasażerom. Autobus elektryczny ARP E-Vehicles to lekki, zwrotny i tani w eksploatacji pojazd polskiej produkcji, który doskonale sprawdzi się w komunikacji miejskiej i podmiejskiej, jak również jako autobus bezpiecznie dowożący dzieci i młodzież do szkół" - dodał prezes ARP E-Vehicles Mariusz Wdowczyk.