ARP, Łukasiewicz-ILOT i 4 firmy z Podkarpacia powołały spółkę lotniczą

Nowa spółka stawia przed sobą dwa cele. Po pierwsze, budowę ośrodka badawczo-rozwojowego służącego do przeprowadzania prób w locie i prób naziemnych, a także do produkcji niskoseryjnej. Po drugie, przygotowanie i uruchomienie produkcji seryjnej samolotów o masie startowej do 7 ton, zgodnych ze specyfikacją kategorii statków powietrznych EASA (European Union Aviation Safety Agency) CS-23, a więc w segmencie charakteryzującym się dużym potencjałem rynkowym, podano w materiale.

Głównym udziałowcem spółki będzie Agencja Rozwoju Przemysłu, która będzie posiadać do 49% udziałów. Firmy z sektora MŚP - według zapisów umowy - nie mogą posiadać więcej niż po 25% udziałów każda. ARP wniesie także największy wkład w realizację planowanej inwestycji. Będzie on wynosił 15 mln zł. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa wniesie wkład w wysokości 5 mln zł, zaś zaangażowanie gotówkowe czterech firm uczestniczących w przedsięwzięciu zamknie się w kwotach do 5 mln zł. Agencja Rozwoju Przemysłu udostępni także pod inwestycję tereny Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podano także.

"Region podkarpacki to główny ośrodek produkcji lotniczej w Polsce. Liczymy na to, że nowo powstające przedsiębiorstwo przyczyni się do pełnego wykorzystania potencjału innowacyjnego i produkcyjnego tego regionu. Stać nas na to, by tworzyć rozwiązania i produkty konkurencyjne w branży lotniczej na rynku europejskim i do tego właśnie będziemy dążyć. Nasze przedsięwzięcie powstaje w partnerstwie podmiotów prywatnych i publicznych, ponieważ jest to najlepszy sposób wykorzystania uzupełniających się doświadczeń i kompetencji" - dodał Śliwowski.