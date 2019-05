ARP obejmuje udziały w PIAP Space zajmującej się komercjalizacją robotyki

"Porozumienie jest modelowym przykładem współpracy instytucji państwowych na rzecz rozwoju polskiej myśli technologicznej. Utworzenie spółki PIAP Space pozwoliło na bardziej aktywne i komercyjne podejście do realizowanych projektów. Niezbędny do jej funkcjonowania wkład merytoryczny w postaci technologii zapewniony został przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, natomiast środki finansowe jakie potrzebne są do szybkiego rozwoju spółki zapewnia ARP S.A." - czytamy w komunikacie.