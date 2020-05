Art Games Studio pod koniec roku rozważy przejście z NC na GPW

"W tej chwili skupiamy się na ustabilizowaniu działalności operacyjnej spółki . Pod koniec roku zobaczymy, jaki będzie cash flow z gier i wtedy wrócimy do przemyśleń, jeżeli chodzi o duży parkiet" - powiedział prezes Bąk podczas wideokonferencji.

Dodał, że Art Games Studio docelowo chce być spółką dywidendową, ale w tej chwili jeszcze wyniki na to nie pozwalają.

"Rok 2020 będzie rokiem, który zdecydowanie zmieni oblicze spółki, ze względu na pojawiający się cash flow z gier, które pojawi się po debiutach gier. W tym roku zaplanowaliśmy 20 premier, z tego 5 jest za nami, a 15 premier jeszcze przed nami. To oznacza, że pod koniec roku będziemy mieli 20 dodatkowych strumieni wpływów, których nie mieliśmy w ubiegłym roku, ani w 2018" - powiedział prezes.

Zgodnie ze strategię spółki na lata 2020-2022, zarząd zakłada wydawanie rocznie 2-3 większych gier i 6-8 mniejszych gier. "Jest to założenie konserwatywne" - dodał prezes.

"My zakładamy, że gry będą zwracać się, jeżeli chodzi o poziom kosztów, po 3-6 miesiącach. Będziemy dążyli, aby ten czas był krótszy: 2-3 miesiące, ale w ocenie zarządu najlepiej, jeśli byłoby to 2 tygodnie maksymalnie do miesiąca" - powiedział także prezes.