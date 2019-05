Art Games Studio pozyskało nowych inwestorów, 24 V debiutuje na NewConnect

"Podpisanie umowy o współpracy z Gaming Factory to kluczowy moment naszej działalności. Dzięki wsparciu finansowemu będziemy w stanie zwiększyć skalę działalności poprzez zwiększenie liczby i jakości naszych produkcji. Upublicznienie akcji wpłynie na rozpoznawalność marki Art Games Studio w branży i zwiększy naszą wiarygodność dla kontrahentów. Debiut na NewConnect odbędzie się przy wycenie 10 mln zł i wierzę, że biorąc pod uwagę nasze wyniki i ciekawe produkcje w portfolio, czyni to nas atrakcyjnymi na tle rynku. Zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych odbieram jako oznakę zaufania do spółki i potwierdzenie naszego potencjału" - powiedział CEO Art Games Studio Jakub Bąk, cytowany w komunikacie.

Studio pracuje obecnie nad ośmioma projektami, których jest twórcą lub współtwórcą. Najbliższe premiery zaplanowano na przełomie II i III kwartału 2019. Wśród nich są: "Spyhack", "Unlucky7" i "The Worst Day Ever" - wszystkie na komputery stacjonarne. W IV kwartale firma planuje cztery premiery, w tym "Faither" (na PC i konsolę Nintendo Switch), "Toolboy" (na Nintendo Switch) oraz "When I Was Young" (na PC). Art Games Studio aktualnie nie posiada gier mobilnych, przez co tak zwana afera Huawei nie powinna mieć wpływu na notowania spółki, podano także.