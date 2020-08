Artifex Mundi miał szacunkowo 3,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw.

"Publikacja omawianych wybranych danych finansowych [...] uzasadniona jest w ocenie zarządu m.in. istotną poprawą efektywności biznesowej grupy zaobserwowaną w I półroczu 2020 r., porównując ten okres do analogicznego w poprzednim roku obrotowym. Odnotować należy w szczególności, iż - wedle aktualnego stanu wiedzy zarządu - zysk netto grupy osiągnięty w I półroczu wynosi 4.810 tys. zł, co stanowi wartość o 309% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2019 r." - czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2020 r. przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 13,36 mln zł, co stanowi wartość o 65% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2019. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 4,81 mln zł, co oznacza wzrost o 309% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019, podano także.