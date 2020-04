Artifex Mundi miał szacunkowo 5,6 mln zł przychodów w I kw., wzrost o 29% r/r

"W 2020 r. Grupa Artifex Mundi rozpoznała 5,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Główny czynnikiem wpływającym na poprawę przychodów miał obserwowany od początku 2019 systematyczny wzrost sprzedaży gier HOPA wydanych na konsole (wzrost przychodów o 94% w porównaniu do I kw. 2018), co wynika z systematycznego rozbudowywania portfolio konsolowego o wydane już gry w wersjach PC/mobile. Na wzrost przychodów miało również wpływ osłabienie złotego wobec dolara i euro o około 5% względem I kw. 2019 r." - czytamy w komunikacie.