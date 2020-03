Artifex Mundi miało wstępnie 13,7 mln zł straty netto w 2019 roku

"W 2019 r. Grupa Artifex Mundi rozpoznała 16,7 mln zł przychodów (spadek o 17%), wypracowując 8,4 mln zł zysku brutto na sprzedaży (wzrost o 5%). Wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży miała wysoka baza z 2018 r., zbudowana dzięki jednorazowym przychodom sprzedaży praw do dwóch gier z segmentu free-to-play ('Nightmares from the Deep: A Hidden Object Adventure' i 'Kate Malone: Hidden Object Detective') oraz niższe przychody segmentu HOPA, związane z optymalizacją harmonogramu wydawniczego, skompensowane częściowo przychodami ze sprzedaży gier premium oraz wyższymi przychodami z gier free-to-play" - czytamy w komunikacie.