technologie 49 minut temu

Artifex Mundi otrzymał 4,8 mln zł dofinansowania z programu GameINN

Projekt Artifex Mundi "Opracowania systemu umożliwiającego automatyczne generowanie nowych poziomów rozgrywki do gier typu 'match-3', przy jednoczesnym, stałym podnoszeniu jakości tych poziomów, dzięki zdolności samouczenia się oraz predykcji zachowania graczy" został wybrany do dofinansowania w ramach programu sektorowego "GameINN", podała spółka. Całkowity koszt kwalifikowany projektu to 6 869 870,44 zł, natomiast kwota rekomendowanego dofinansowania to 4 823 229,55 zł.