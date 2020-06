Aruba Cloud: Co trzecia średnia i duża firma w Polsce wykorzystuje chmurę

"Chmura staje się powoli normą w naszym regionie. W swojej działalności wykorzystuje ją co trzecia (33%) średnia i duża firma w Polsce. Nieco lepiej sytuacja rysuje się na Węgrzech, gdzie tego typu rozwiązania wdrożyło 38% respondentów. Liderem w regionie są Czesi, u naszych południowych sąsiadów prawie połowa (49%) ankietowanych przedsiębiorców zadeklarowała częściową migrację do chmury" - czytamy w komunikacie.

"To bardzo optymistyczne dane. Pokazuje to, że powoli doganiamy Europę. Mamy nadzieję, że za średnimi i dużymi firmami ruszą także mniejsze przedsiębiorstwa, które postanowią skorzystać z cyfrowej transformacji" - powiedział head of marketing w Aruba Cloud Marcin Zmaczyński, cytowany w komunikacie.

Jak podano, badania wskazują, że firmy, które przeprowadziły migrację, są zadowolone z tego kroku. Większość z ankietowanych nie ma żadnych uwag do swoich dostawców usług chmurowych. Taką postawę zgłasza odpowiednio 51% Czechów, 41% Węgrów i 20% Polaków. Znacznie mniej respondentów miało uwagi co do ceny, odpowiednio 12%, 17% i 20%. Jak się okazuje kraje Europy Środkowej, różnią się jednak w kwestii tego, za co cenią dostawców. W Polsce kluczowe okazały się niezawodność (34%) i jakość usług (26%). Czesi prócz niezawodności (32%) stawiają również na jakość obsługi klienta i pomocy technicznej - tę opcję wybrało 21% badanych. Zdaniem Węgrów z kolei, kluczowa jest dostępność i łatwy kontakt z dostawcami, taki powód deklaruje 23% z nich, wymieniono w komunikacie.

Blisko 60% Czechów i Polaków, oraz 44% Węgrów wskazuje, że kwestia lokalizacji może mieć wpływ przy wyborze dostawcy. Jak się okazuje dla środkowoeuropejskich firm, istotne również jest, żeby informacje przechowywane w chmurze fizycznie znajdowały się pod europejską jurysdykcją. W naszym kraju tę odpowiedź wskazało 44%, nieco mniej Czechów (33%) i 18% Węgrów.

"Cieszy nas, że firmy w Europie Środkowej rozumieją, że chmura to także fizyczne centrum danych, które obejmują konkretne regulacje kraju, w jakim się ono znajduje. Od tego zależy, czy do naszych plików nie będzie miał wglądu nikt nieautoryzowany, a to kluczowa kwestia w budowaniu zaufania do firmy wykorzystującej chmurę" - dodał Zmaczyński.

Dla wszystkich krajów kluczowe przy wyborze dostawcy chmury okazały się nie tylko koszty, ale także wiarygodność. Dlatego po 37% badanych firm w Polsce wskazuje, że kieruje się odpowiednimi certyfikatami posiadanymi przez firmę oraz kosztami oferty.

Jednocześnie większość badanych firm wskazała, że główną barierą może być kwestia bezpieczeństwa. Na tę zmienną wskazało odpowiednio 33% Czechów, 20% Węgrów oraz aż 41% Polaków. Z drugiej strony zdaniem ankietowanych w naszym regionie dla firm nie jest przeszkodą przywiązanie do lokalnych rozwiązań, martwi to odpowiednio 2 i 3% Czechów i Polaków.

"Może to skłaniać do optymistycznych wniosków, że transformacja cyfrowa nie będzie opóźniana przez dług technologiczny i dotychczasowe inwestycje w infrastrukturę. Nadal jednak wielu przedsiębiorców nie jest przekonanych co do tego ruchu. Dla Polaków główną przeszkodą były wewnętrzne procedury, które zabraniają przenoszenia danych do zewnętrznych centrów, taki powód wskazało 34% badanych firm. Na kolejnych miejscach znalazły się zarówno brak zaufania do tego typu instytucji, jak i zapotrzebowania na takie usługi, odpowiednio 27 i 24%. Co ciekawe, Polska jest w tej kwestii wyjątkiem wśród krajów Europy Środkowej" - czytamy dalej.

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu i lutym br. Na próbie 654 średnich (ponad 50 pracowników) i dużych firm (powyżej 250 pracowników), mających siedzibę w Polsce, Czechach lub Węgrzech. Ankietowanymi były osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za infrastrukturę IT. Badanie przeprowadziła pracownia badawcza ARC Rynek i Opinia.

