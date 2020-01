Asbis ma umowę nabycia 40% udziałów białoruskiego startupu Clevetura LLC

"Klawiatury opracowane w technologii wdrożonej przez Clevetura są świetnymi rozwiązaniami dla laptopów lub komputerów stacjonarnych, tabletów, komputerów Mac, iPad, smart TV, ponieważ zastępują tradycyjne touchpady. Technologia Touch on Keys jest uważana za przełomową i powinna odgrywać znaczącą rolę przy projektowaniu oraz produkcji innowacyjnych produktów przyszłości. Marka Prestigio, która należy w 100-proc. do ASBIS Group, jest pierwszą marką, która pozyskała technologię Touch on Keys i wprowadziła na rynek klawiaturę Click&Touch" - czytamy w komunikacie.

"Inwestujemy w technologie, które mogą okazać się przełomowe dla światowego rynku. Już teraz, po kilku pierwszych miesiącach sprzedaży Click&Touch widzimy, że rozwiązanie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony indywidualnych klientów, jak i dużych producentów produktów IT (OEM). Inwestycja ta jest odzwierciedleniem strategicznych przemian w ASBIS, który podąża nie tylko w kierunku dystrybucji produktów IT, ale również planuje zostać twórcą i producentem innowacyjnych technologii IT. W tym widzimy naszą przyszłość" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący Rady Dyrektorów Asbis Enterprises Plc Sergiej Kostewicz, cytowany w komunikacie.