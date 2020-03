Asbis miał 15,26 mln USD zysku netto, 37,12 mln USD EBITDA w 2019 r.

"Rok 2019 był bardzo interesujący i ekscytujący dla naszej grupy. Nasze przychody wyniosły ponad 1,9 mld USD, co w porównaniu z rokiem 2018 (który był rekordowo wysoki) oznacza spadek o 7,5%. Zysk operacyjny grupy wyniósł ponad 33 mln USD, a zysk netto po opodatkowaniu wyniósł ponad 15 mln USD, co stanowi mocny wzrost rok do roku o 27%" - napisał przewodniczący rady dyrektorów i dyrektor generalny Siarhei Kostevitch w liście załączonym do raportu rocznego.

W 2019 r. największy wzrost przychodów odnotowano na akcesoriach i multimediach, procesorach i produktach sieciowych (odpowiednio +44%, + 23% i + 15%). Sprzedaż procesorów wzrosła o 23% w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. Sprzedaż dysków twardych spadła o 7% w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły o 11% w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. Sprzedaż laptopów spadła o 6% w 2019 w porównaniu do 2018 r. Przychody ze sprzedaży dysków SSD spadły o 8% w 2019 r. w porównaniu do 2018 r.