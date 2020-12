Asbis podniósł prognozę zysku netto na 2020 rok do 32-34 mln USD

"Zgodnie z nową prognozą zysk netto po opodatkowaniu będzie kształtował się pomiędzy 32 mln USD a 34 mln USD, co oznacza, że biorąc pod uwagę wyższe widełki przedziału prognozy może być on wyższy o 70% od pierwotnie zakładanego oraz o 36% od podwyższonej w październiku prognozy. Przychody ze sprzedaży pozostają na poziomie pierwotnej prognozy, czyli pomiędzy 2 mld USD a 2,2 mld USD" - czytamy w komunikacie.

W sierpniu br. Asbis prognozował wzrost zysku netto po opodatkowaniu w tym roku do 18-20 mln USD wobec 15,2 mln USD w ub.r., a następnie w październiku podwyższył tę prognozę do 23-25 mln USD.

"Ten rok będzie rekordowy w naszej historii pod względem wypracowanych przez Asbis zysków. Tym samym dotrzymujemy obietnicy danej inwestorom, że będziemy się koncentrować przede wszystkim na zyskowności grupy. Mijający rok to czas ogromnego zapotrzebowania na sprzęt IT, a zdolność grupy do sprostania oczekiwaniom klientów była kluczowa. Dowiedliśmy, że mogą na nas polegać i tym samym jeszcze bardziej umocniliśmy naszą pozycję na głównych rynkach. Jesteśmy przekonani, że przyniesie to wymierne efekty również w przyszłości" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Enterprises Plc Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.